Мошенник «развёл» барнаульца на 14 тысяч рублей

Мужчина нашёл на сайте бесплатных объявлений телефон, который продавали в другом городе.

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула 2000 года рождения в переписке с продавцом обсудил детали и попросил отправить товар транспортной компанией. Мужчина убедился в честных намерениях хозяина гаджета, когда получил видеозапись с изображением товара. После этого он поспешил перевести 14 тысяч рублей за телефон.

Долгожданная посылка пришла, но со сломанным смартфоном другой марки. Тогда барнаулец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Теперь полицейские устанавливают личность интернет-продавца, подозреваемого в мошенничестве.

Правоохранители призывают граждан быть бдительнее и при совершении покупок на интернет-сайтах тщательно перепроверять информацию.