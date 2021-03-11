На коллегии в администрации города подвели итоги развития Барнаула за 2020 год

Итоги социально-экономического развития Барнаула в 2020 году и задачи на предстоящий период были рассмотрены сегодня на первом после перерыва заседании коллегии администрации города.

Напомним, решение о возобновлении работы коллегии принято главой города Вячеславом Франком для совершенствования деятельности органов местного самоуправления Барнаула, выработки рекомендаций для решения вопросов местного значения и социально-экономического развития краевой столицы.

С информацией по повестке коллегии выступил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко. 2020-й год для Барнаула, по словам руководителя профильного комитета, стал этапом напряженной работы, направленной на удержание основных показателей социально-экономического развития, уровня жизни людей и актуализацию намеченных планов.

На территории города продолжена реализация национальных проектов, на эти цели из бюджетов всех уровней направлено более 3 млрд рублей.

Кроме того, с 2020 года Барнаул получил поддержку по программе социально-экономического развития Алтайского края. Начаты работы на двух из семи запланированных объектах – участке дороги по ул.Взлетной протяженностью 0,33 км и школе в мкр.Спутник на 550 мест. На их строительство городу выделено из вышестоящих бюджетов 100,5 млн. рублей.

Индекс промышленного производства в городе из-за введения ограничительных мер в условиях распространения пандемии составил 97,9%, при этом превысил среднероссийский – 97,1%.

Число барнаульских предприятий, участвующих в нацпроекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости», увеличилось до 28. По муниципальной программе развития предпринимательства оказана поддержка на сумму более 3 млн рублей. На крупных и средних предприятиях города сохраняется рост заработной платы.

Говоря об инвестициях, Павел Есипенко отметил, что их объем в экономику города по итогам 2020 года достиг 36,4 млрд рублей.

Что касается бюджета города, его доходная часть в 2020 году составила 16 млрд 453 млн 700 тыс. рублей (выше уровня 2019 года на 7,6%). Из них налоговые и неналоговые доходы выросли к уровню 2019 года на 8,9%. Весомая поддержка была оказана из вышестоящих бюджетов – 8 млрд 455 млн 900 тыс. рублей. При этом и расходы городского бюджета выросли относительно 2019 года на 7,1%.

Темпы работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» не снизились на фоне сложной экономической обстановки, напротив плановый объем жилищного строительства перевыполнен на 3,2%. Благодаря достигнутому показателю Барнаул остается в тройке лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе. С учетом итогов голосования горожан благоустроены территория в парке «Изумрудный» и зеленая зона на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной; при софинансировании жителей благоустроена 81 дворовая территория.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтировано 40 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 39,5 км. Завершена реконструкции участка автодороги по ул.Попова, построена дорога по ул.Сиреневой. Продолжена работа по строительству и модернизации светофорных объектов, установке современных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. В результате доля протяженности городских дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 71,4% (при плане – 67,7%), количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сократилось с 39 до 35. На реализацию проекта за счет бюджетов всех уровней направлен 1 млрд 305 млн 900 тыс. рублей.

По нацпроектам «Демография» и «Образование» построены школы 136 и 137, открыто пять детских дошкольных учреждений на 1 тыс. 225 мест, из которых 500 – для детей в возрасте до трех лет. Впервые в 2020 году Барнаул получил финансирование по нацпроекту «Культура» – в городе появилась первая модельная библиотека на базе существующей в п.Южном.

Волонтерская деятельность, как одно из направлений молодежной политики, в условиях пандемии приобрела особую актуальность. В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры-медики отработали более 2 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов пожилым людям.

По словам главы города Вячеслава Франка, несмотря на изменившиеся условия жизни из-за пандемии городу в целом удалось достичь поставленных целей:

– Непростая ситуация заставила нас мобилизоваться, использовать все имеющиеся возможности, финансовые и человеческие ресурсы. В результате над удалось выполнить поставленные задачи.

Говоря о возобновлении заседаний городской коллегии, Вячеслав Франк отметил, что потребность в работе совещательного органа есть прежде всего потому, что в процессе принятия решений по ряду актуальных вопросов возникает необходимость коллегиального обсуждения с привлечением экспертов из числа депутатов, общественности.

По словам главы города, коллегии будут проходить не реже одного заседания в квартал. В повестку следующих заседаний участники коллегии предложили внести вопросы подготовки к празднованию 300-летия Барнаула, строительства культурных и спортивных объектов на территории города, обустройства зон активного отдыха, озеленения, рекультивации городского полигона и другие.