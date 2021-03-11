Рассказываем, когда у алтайских школьников начнутся каникулы

Отдыхать ученики начнут уже в середине марта.

Фото: pixabay.com

Для тех, у кого обучение проходит по четвертям, каникулы начнутся с 22 марта и закончатся 28 марта 2021 года. Отметим, что эти сроки являются рекомендациями властей, а каждое учебное заведение может самостоятельно решить об их изменениях.

Летом учащиеся школ уйдут на каникулы с 31 мая по 31 августа.

Но те, кто учится по по триместрам весной пойдут отдыхать только 5 апреля. их каникулы продлятся до 11 апреля 2021 года.

Для этих учеников летние каникулы начнутся 26 мая и закончатся 31 августа, пишет РИА Новости.