Россияне будут по-новому получать выплаты на детей от 3 до 7 лет

Размер выплат будет зависеть от дохода семьи.

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Пособие на детей от 3 до 7 лет станет более адресным и сможет составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума, передаёт «Российская Газета» со ссылкой на Минтруд.

На сегодняшний день новые правила ещё разрабатываются. При этом учитываются обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд в 2020 году и в первые месяцы 2021 года.

Известно, что 50% регионального прожиточного минимума принимается за его базовый размер. Но если среднедушевой доход семьи, получающей эту выплату, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то сумму увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости и до 100%.

Напомним, ранее семьи, у которых доход был ниже прожиточного минимума, получали пособие в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума.