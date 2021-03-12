Барнаульцам предстоит выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году

Голосование на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

Две территории, которые наберут наибольшее количество голосов, обустроят в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме Барнаула объекты будут выбирать жители Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода, Рубцовска, Новоалтайска, Алейска и Бийска.

Принять участие в голосовании можно с 14 лет, при этом нужно иметь постоянную прописку на территории города. Голосование привязано к месту регистрации человека. Голосование по отбору территорий для благоустройства устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию по номеру телефона.

Барнаульцам на выбор представят 39 общественных территорий:

1. Зеленый сквер (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);

2. Набережная Речного вокзала;

3. Зеленая зона на пр-кте Строителей (между домами № 21 и 25);

4. Зеленая зона на ул. Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина);

5. Аллея на ул. Георгиева, (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);

6. Сквер «Победы» (ул.Новосибирская, 16в);

7. Сиреневый бульвар (ул.Сиреневая, 7);

8. Зеленая зона на ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского, до дома № 291 по ул. Юрина);

9. Зеленая зона на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);

10. Зеленая зона на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19);

11. Сквер им. А. С. Пушкина;

12. Аллея «Малахитовая» (ул.50 лет СССР, 27а);

13. Сквер на ул. 50 лет СССР, 29;

14. Сквер «40-летия Победы» (ул.Георгиева, 32);

15. Сквер «Кристалл» (ул.Малахова, 177е);

16. Площадь Маршала Жукова;

17. Зеленая зона на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова);

18. Аллея на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

19. Зеленая зона на пр-кте Космонавтов (от пр-кта Ленина до ул. Попова);

20. Бульвар Медиков (ул.Юрина, 166а);

21. Зеленая зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);

22. Зеленая зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);

23. Сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;

24. Демидовская площадь;

25. Сквер на ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);

26. Зеленая зона от дома № 33 по пр-кту Строителей до пер. Ядринцева;

27. Зеленая зона на ул. Малахова, 113;

28. Зеленая зона на ул. Малахова, 116;

29. Парк «Юбилейный» (расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной);

30. Зеленая зона, расположенная у здания на ул. Молодежной, 5;

31. Обской бульвар;

32. Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному);

33. Аллея «Радужная» (расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);

34. Зеленая зона на ул. Лазурной, 4;

35. Сквер на ул. Шумакова, 17а;

36. Площадь Народная (ул.Попова, 88а);

37. Сквер «Ротонда» (пр-кт Комсомольский, 73);

38. Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67, по пр-кту Красноармейскому;

39. Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр-кт Социалистический, 11).

Жители будут голосовать за наиболее посещаемые и любимые общественные пространства, пишет пресс-служба мэрии.