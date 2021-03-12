⚡ Информация о массовом отравлении в школе №128 не подтвердилась

Напомним, что материалы об этом накануне, 11 марта, распространили в ряде СМИ и социальных сетей.

Сегодня замминистра Просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко провели совещание по данному вопросу. Участие в нем приняли Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, руководители краевых Министерств здравоохранения, образования, Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, прокуратуры, следственного комитета, Администрации города Барнаула. Также в совещании приняли участие представители ряда СМИ.

Участники совещания опровергли информацию о массовом отравлении детей. Министр образования Максим Костенко рассказал, что работа по данному вопросу ведётся совместно с федеральным Роспотребнадзором, правоохранителями, Администрацией города Барнаула: «Проведен целый ряд проверок. Факты о якобы отравлении детей в школе номер 128 не подтверждаются. Нет и не было никаких 140 или там другого числа ребятишек, которые по каким-то причинам отравились, тем более в школьной столовой».

По словам заместителя главы администрации Барнаула по социальной политике Александра Артёмова, отсутствие детей 11 марта в школе связано с разными причинами, это около 150 человек. Этот показатель не превышает численности отсутствующих по заболеваниям ОРВИ, по заявлениям родителей и т.д.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинформировал, что проведен анализ обращений родителей, учеников в медицинский кабинет школы, скорую помощь, другие медицинские организации города. По его словам, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в службу скорой медицинской помощи учащихся данного учебного учреждения: 4 случая в связи с травмой, 9 – функциональное расстройство ЖКТ, 4 – ОРВИ, 1 – гастроэнтерит, 1 – эпилепсия. В медицинский кабинет школы в указанный период времени обратились 12 детей: 10 – ОРВИ, 2 – функциональное расстройство ЖКТ.

Все учащиеся направлены на амбулаторное наблюдение педиатра детского отделения Городской поликлиники №14.

11 марта в Роспотребнадзор Алтайского края были направлены два извещения по подозрению на острую кишечную инфекцию у детей, обучающихся в данном учебном заведении. Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение Городской больницы № 11 г. Барнаула, второй находится на амбулаторном лечении. На сегодняшний день, 12 марта, их состояние удовлетворительное. Кроме этого, на утро с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю определен круг контактных лиц – 63 человека, в том числе 58 детей и 4 педагога. На утро 12 марта осмотрены 54 человека, в том числе 51 ребенок и 3 преподавателя. У 45 человек признаков заболевания не выявлено, 9 имеют признаки вирусной инфекции. Все дети оставлены на дому для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Натальи Борисюк. 12 -13 марта деятельность образовательной организации приостановлена предписанием Управления для проведения профилактических мероприятий. С 15.03. школа возобновит работу. При проведении эпидрасследования проведена оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. Всё технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии. Проведена оценка меню, запрещенных блюд в питании детей не выявлено, фактический рацион питания соответствует утвержденному меню. Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии.

После совещания в Правительстве региона заместитель Министра просвещения России Екатерина Толстикова провела онлайн-встречу с родителями барнаульской школы №128. Каждый из родителей рассказал о ситуации, когда заболел ребёнок, как он себя чувствует на сегодняшний день. По мнению родителей, ситуация стабильна.