Кардиолог рассказал, чем полезно питье воды при повышенном давлении

Врач утверждает, что это один из способов снизить повышенное кровяное давление.

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Американский кардиолог Стивен Синатра утверждает, что из-за недостатка в организме воды может привести к более тяжелому течению давления. При его повышении на стенки кровеносных сосудов увеличивается нагрузка на сердце, заставляя питающие его кровью артерии терять эластичность и сужаться. При склонности к гипертонии кардиолог рекомендует пить достаточно воды.

«Один из лучших способов снизить кровяное давление естественным путем — это оставаться хорошо гидратированным», — заявил врач.

Он утверждает, что в условиях недостаточного потребления воды тело пытается обеспечить себя жидкостью, удерживая натрий, а также закрывая некоторые из своих капилляров. Все это ведет к повышению кровяного давления.

Вода, в свою очередь, является важным аспектом транспортировки крови по телу, что способствует хорошему пищеварению, усвоению и доставке питательных веществ, передаёт портал MedikForum.