Мороз до -27 градусов прогнозируют в Барнауле

Похолодание ждет горожан в ближайшие ночи.
13 марта 2021 года в Барнауле:
Ночью преимущественно без осадков, возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура -16…-18 градусов.
Днём преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура -12…-14 градусов.
14 марта 2021 года в краевой столице:
Ночью преимущественно без осадков, возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура -25…-27 градусов.
Днём преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура -11…-13 градусов.
15 марта:
Ночью преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура -25…-27 градусов.
Днём преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура -10…-12 градусов.