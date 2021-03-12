Мороз до -27 градусов прогнозируют в Барнауле

Похолодание ждет горожан в ближайшие ночи.

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13 марта 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков, возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура -16…-18 градусов.

Днём преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура -12…-14 градусов.

14 марта 2021 года в краевой столице:

Ночью преимущественно без осадков, возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура -25…-27 градусов.

Днём преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура -11…-13 градусов.

15 марта:

Ночью преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура -25…-27 градусов.

Днём преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура -10…-12 градусов.