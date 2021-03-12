Уголовное дело возбудили в отношении барнаульского ветврача за взятки

Он брал деньги за выдачу ветеринарных свидетельств.

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Общая сумма взяток, которые получил ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отдела КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу» с июня по декабрь 2017 года, составила 108,5 тысячи рублей. Выданные им незаконно документы позволяли коммерческой организации перевозить продукцию растительного происхождения по заявленному маршруту следования.

На сегодняшний день в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки).

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и других противоправных действий фигуранта, пишет Управление на транспорте МВД России по СФО.