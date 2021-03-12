В полуфинале Кубка Федерации «Динамо-Алтай» сыграет с «Красноярскими Рысями»

Определился соперник ХК «Динамо-Алтай» по полуфинальной стадии Кубка Федерации – ими стали «Красноярские Рыси», выигравшие четвертьфинальную серию у ХК «Челны» с общим счетом 4:1. Напомним, сами динамовцы как победители регулярного первенства ВХЛ первую стадию плей-офф пропускали.

В полуфинале “Кубка Федерации” “Динамо-Алтай” сыграет с “Красноярскими Рысями”. Фото Ярослава Махначёва.

Серии матчей плей-офф проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матч проводятся на полях команд, имеющих более высокий номер «посева» в паре. Команда, победившая в четырех матчах, становится победителем и выходит в следующую стадию.

Первые два матча серии с «Красноярскими Рысями» пройдут 20 и 21 марта в Барнауле на льду «Титов-Арены». Начало игр в 17.00. 24 и 25 марта серия продолжится в Красноярске.

Руководство ХК «Динамо-Алтай» подготовило сюрприз болельщикам – 20 марта, помимо хоккея, они увидят бармен-шоу Владимира Сурикова, а 21 марта – концерт барнаульской группировки «Скайф».

Стоимость билета от 150 до 300 рублей. Обязательно соблюдение противоэпидемических мер безопасности. Купить билеты можно на сайтах hcda.ru, titov-arena.ru, а так же в кассах продаж билетов kassir.ru, на сайте kassir.ru и в кассах ЛДС «Титов Арена».

Ранее главный тренер «Динамо-Алтай» Александр Усачёв в интервью «Вечернему Барнаул» подвел итоги регулярного первенства ВХЛ и рассказал о задачах на Кубок Федерации.