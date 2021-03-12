Жители Барнаула смогут поучаствовать в посадке деревьев в рамках акции «Сад Памяти»

В 2021 году за период проведения Международной акции планируется высадить 27 млн деревьев — по числу погибших на фронтах в годы ВОВ.

Фото: pixabay.com

К акции, посвящённой в этом году 80-летию с начала Великой Отечественной войны, присоединится и Алтайский край. С учетом природных условий пик активности акции в нашем регионе придется на конец апреля — начало мая. В 2021 году на территории лесного фонда края планируется высадить больше 300 тысяч саженцев разных пород на площади 103 га.

В посадках традиционно примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, студенты и школьники. К участию сможет присоединиться любой желающий, пишет Минприроды региона.