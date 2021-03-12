Жительница Барнаула взяла в кредит миллион рублей и перевела его мошенникам

Злоумышленник действовал по распространённой схеме: сообщил женщине, что её сбережения пытаются украсть неизвестные.

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40-летняя жительница Барнаула знала о мошенничествах из памяток, но всё же «повелась» на эту уловку.

Она пошла в банк, где оформила на себя кредит, а после перевела деньги с помощью терминалов оплаты на те номера, что ей продиктовал собеседник.

Два дня «лжебанкиры» звонили женщине и убеждали ее снимать остатки денег и переводить на якобы безопасные счета. Всего потерпевшая перевела более миллиона рублей злоумышленникам, оформляя на себя кредиты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой быть бдительными: никогда не переводите свои деньги на чужие счета, а если вы опасаетесь за безопасность своих финансов, обратитесь в офис своего банка. Не верьте позвонившим вам незнакомцам, кем бы они ни представлялись (сотрудниками банка, правоохранительных органов и или других структур и организаций).