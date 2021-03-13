Спустя 30 лет: бывшего студента АГИКа будут судить за жестокое убийство

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Новосибирска. Он обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга, сообщает сайт Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июне 1993 года сотрудник вневедомственной охраны исполняла свои должностные обязанности по охране здания Алтайского государственного института культуры. В вечернее время она заметила в здании учебного корпуса студента института, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На ее законные требования покинуть помещение учебного заведения, студент достал имеющийся при нем нож и молоток и нанес женщине не менее 30 ударов. От полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину не признал, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные рядом судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями.