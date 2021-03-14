В Барнауле начнёт работать новый автобусный маршрут

Об это сообщил Telegram-канал Администрации Барнаула.

Пользователей маршрута № 33 «мкр.Сибирская Долина — ВРЗ» предупредили, что с 15 марта 2021 года перевозчик прекращает свою работу.

«В связи с поступившим от перевозчика уведомлением комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула проработан вопрос по утверждению нового маршрута № 33р, с сохранением расписания движения и схемы маршрута», — пишут в пресс-службе мэрии.

Проезд на новом маршруте будет стоит 23 рубля.

Пассажирам будут доступны льготы. Ими смогут воспользоваться льготники, включённые в краевой и федеральный регистр и городские пенсионеры по возрасту.

Отметим, что раньше маршрут был нерегулируемым, а цена проезда составляла 25 рублей.