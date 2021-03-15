Эксперт дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит отметила, что прививку допускается ставить только при более легких проявлениях аллергии.

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Эксперт утверждает, что к тяжелым аллергическим реакциям относят анафилактический шок и анафилактоидные реакции, которые характеризуются тем, что организм остро реагирует на первичное введение некоторых веществ. У пациента падает давление, нарушается сердечно-сосудистая деятельность. Это достаточно редкое состояние. Чаще встречаются легкие формы аллергии, когда пациенты жалуются на сыпь или насморк при цветении растений. В таком случае прививку делать можно.

Сусанна Харит рекомендовала аллергикам на всякий случай брать с собой на вакцинацию противоаллергические препараты, которые они обычно принимают в период обострений. Также можно попринимать эти препараты первые два-три дня после введения вакцины, передаёт «Российская Газета».

Сусанна также отметила, что многие интересуются по поводу хронического аллергического ринита. Она заверила, что хронический аллергический ринит не является противопоказанием.

Эксперт также сказала, что вакцинироваться нужно вне стадии обострения.