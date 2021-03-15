Константин Хабенский приедет в Барнаул

Он выступит в театре драмы имени Шукшина вместе с писателем Александром Цыпкиным.

30 марта 2021 года актёр Константин Хабенский и Александр Цыпкин представят в Барнауле программу The Best.

«Так сложилось, что 30 марта и я, и Константин Юрьевич будем в Барнауле. Решили использовать этот шанс и выступить. Читать будем лучшее за пять лет наших совместных выступлений», — написал о визите писатель в своём профиле в Instagram.

Предполагается, что со сцены театра драмы барнаульцы смогут услышать рассказы из цикла «БеспринцЫпные чтения».