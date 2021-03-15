Лыжные гонки, спортивные фестивали и марафоны проведут в Барнауле в рамках «Дней ГТО»

В 2021 году программа посвящена 90-летию физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и возрождению его Президентом России Владимиром Путиным.

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«Дни ГТО» проходят по всей России с 11 по 24 марта.

«Все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», — пояснил Министр спорта России Олег Матыцин.

В Барнауле к торжественным датам Городской центр тестирования организовал конкурс «#ЛидерГТО». До 30 июня школьные команды — более 100 человек в каждой — будут сдавать нормативы всероссийского комплекса. Победит команда, которая лучше всех пройдет все испытания.

За последние семь лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 миллиона россиян. Треть из них (4,4 миллиона человек) успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. В Алтайском крае нормативы выполнили уже 29 389 человек (золото получили 10 727, серебро — 12 207, бронзу — 6455 жителей региона), пишет пресс-служба региона.