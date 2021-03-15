Ни денег, ни цветов: жительница Барнаула хотела купить цветы, но напоролась на мошенников

Теперь полицейские устанавливают лиц, причастных к обману пострадавшей.

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В полицию обратилась женщина 1975 года рождения, которая рассказала правоохранителям, что решила купить цветы для дальнейшей продажи.

В Интернете на одном из сайтов она оставила заявку и через некоторое время с ней связался менеджер. Стороны договорились о поставке. Согласно заключенному договору, цветы должны были быть доставлены в определенный срок.

После того как женщина перевела 30 тысяч рублей, продавец удалила объявление, переписку в мессенджере и перестала выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».