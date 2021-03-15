Подробности: как сенаторы РФ посетили Алтайский край с рабочим визитом

В Барнауле сенаторы РФ побывали в школе № 137, посмотрели новую дорогу по улице Взлётной. Они высоко оценили освоение средств по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. В составе представительной группы из семи человек работали сенаторы от Алтайского края Александр Карлин и Сергей Белоусов.

Сенаторы остались под большим впечатлением от новой школы Барнаула. Фото Михаила Полубедова

В средней школе № 137, открытой в январе 2021 года, экскурсию для гостей организовал директор Павел Алмаев. Сенаторы посмотрели столовую и ознакомились с меню, прошлись по кабинетам начальных классов и информатики, побывали в бассейне и одном из двух спортзалов. Здесь желающие даже побросали мяч в баскетбольное кольцо. Особое внимание гости уделили оснащению медицинского кабинета, где имеется стоматологическое кресло, и планируется оказание услуг по лечению зубов. Сенаторы зашли в мастерские на урок технологии у мальчиков, посмотрели репетицию школьного хора в актовом зале. И хотя экскурсия прошла весьма стремительно, сенаторы остались довольны увиденным.

– У вас прекрасная школа, – отметил зампред комитета Совфеда по экономической политике Юрий Фёдоров. – Если такая же появится в микрорайона Спутник, то это будет большим плюсом для жителей Барнаула.

Напомним, школа № 137 в квартале 2023 на улице Шумакова рассчитана на 550 мест. Количество учащихся превышает тысячу человек, поэтому занятия идут в две смены. Школа оснащена новейшим компьютерным, интерактивным оборудованием, учебными лабораториями, потолочной системой электроснабжения для уроков физики, мобильным лингафонным оборудованием. Общий объем финансирования на оснащение школы составил более 81 млн руб.

Экономика в приоритете

Открывая совещание по итогам реализации Программы, Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко напомнил, что благодаря ей регион в течение пяти лет дополнительно получит из федерального бюджета 5 млрд руб.

– Несмотря на сложный 2020 год и непростую экономическую ситуацию, мы начинаем выходить из этого состояния, продолжаем реализацию не только индивидуальной программы, но и участвуем в нацпроектах и госпрограммах, реализуем свои, краевые, программы, – сказал глава региона. – Мы разделили программу на две крупные части: 70% финансирования будет направлено на развитие экономики, 30% – на инфраструктурные объекты и проекты, связанные с социальным развитием.

По словам Виктора Томенко, в 2020 году из полученного миллиарда на развитие экономики направлено свыше 600 млн руб. Из них на докапитализацию Фонда развития Алтайского края выделено 100 млн руб., Алтайскому фонду микрозаймов – 200 млн руб. Еще свыше 300 млн руб. пошло на прямую поддержку предпринимателей в виде субсидирования затрат на приобретение оборудования. Такую помощь получили 200 субъектов малого и среднего бизнеса.

В развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в прошедшем году дополнительно вложили более 400 млн руб. Начали строительство школы в микрорайоне Спутник, построили дорогу по ул. Взлётной, 300 млн руб. потратили на приобретение 23 единиц дорожно-строительной техники. Еще одним важным результатом программы стала передача на федеральный уровень дороги на Казахстан, которая проходит от Барнаула через Павловск, Ребриху, Кулунду. Это позволило высвободить 500 млн руб. из краевого бюджета, которые ранее направляли на содержание этой дороги.

Администрация Барнаула и Алтайского края представила первые результаты реализации индивидуальной программы в 2020 году. Фото Антона Федотова

В фокусе – Барнаул

О реализации мероприятий по созданию социальной и транспортной инфраструктуры в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития сенаторам рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

– Всего на реализацию проектов по программе будет направлено 1105 млн руб., – отметил Воронков. – Строительство школы в микрорайоне Спутник на 550 мест обойдется в 600 млн руб., инженерной инфраструктуры – 200 млн руб., дорог – еще 305 млн руб.

В квартале 2012, где будет активно вестись строительство жилья и социальных объектов, на 2022-2023 годы запланирован большой объем работ по организации инженерной инфраструктуры. Получены техусловия на сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, подготовлен проект планировки и межевания, конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций по проектированию проведут в апреле текущего года.

В индивидуальную программу вошло пять автомобильных дорог Барнаула. В 2020 году оперативно построили автомагистраль на улице Взлётной, подрядная организация приступила к возведению дороги по проезду Северному Власихинскому. Сдача объекта запланирована на 2021-2022 годы, но строительство намерены завершить уже в этом году – это 10 км 200 м дорожного полотна, стоимость работ составит 116 млн руб. К завершению подходит проектирование еще трех объектов: улицы Христенко, 280-летия Барнаула и Малого Павловского тракта.

– Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы для Барнаула очень важна, поскольку в значительной степени влияет на темпы жилищного строительства в краевой столице, – подчеркнул Анатолий Воронков. – Для города это настоящий подарок.

Компетентное мнение

Сенаторы высоко оценили эффективность работы региональных властей над реализацией Программы в крае. По их мнению, вхождение в десятку регионов, на развитие которых направлены дополнительные ресурсы, говорит о высоком уровне принятия управленческих решений.

Юрий Фёдоров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике:

– Мы своими глазами увидели, что программа эффективно работала в 2020 году, а также оценили планы 2021 года. Программа сбалансирована. Прежде всего, это поддержка малого и среднего бизнеса – как мы знаем, основы всей экономики. Это инфраструктура, жилье, дороги и очень много всего другого. Это очень хорошая и эффективная программа. Видно, что в команде работают профессионалы. Мы сегодня были на предприятии «Велес» и узнали, что продукция экспортируется в Германию. В микрорайоне новостроек в Индустриальном районе работает прекрасная школа № 137.

Александр Карлин, сенатор от Алтайского края, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству:

– Эффективность индивидуальной программы просматривается уже сегодня, и в дальнейшем будет еще в большей степени нарастать за счет грамотного использования дополнительных ресурсов, предоставленных Алтайскому краю федеральным центром. В нефинансовой составляющей программы, на мой взгляд, еще есть над чем подумать. Это использование проектов повторного применения в социальной сфере. Как пример – школа в микрорайоне Спутник, такой проект уже был реализован в Барнауле, апробирован с учетом погодных и других условий. Надо его тиражировать – это фактор времени и экономии средств. Удачный проект индивидуальной программы – передача на федеральный уровень автотрассы на Казахстан. В таком ключе можно поработать в направлении магистрали Алтай-Кузбасс.