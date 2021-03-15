Россиян предупредили о последствиях «забытых» долгов по кредиту

Списание банком задолженности может стать «черным пятном» на кредитной истории для заемщика. При этом сумма долга не имеет значения.
Об этом сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
«Просрочка, забывчивость, наличие „списанной“ задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются „стоп-сигналами“ при выдаче кредита потенциальному заемщику», — заявил Ферапонтов.
По его словам, отказ банка от принудительного взыскания долга может также привести к серьезными неприятностями позднее: документы хранятся в кредитном учреждении до 5 лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором, передаёт «Российская Газета» со ссылкой на агентство «Прайм».
«В договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более», — предупредил экономист, добавив, что получение справки о закрытии кредита и его полном погашении, в первую очередь, в интересах клиента.