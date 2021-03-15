Россиян предупредили о последствиях «забытых» долгов по кредиту

15 марта 17:21 2021

Списание банком задолженности может стать «черным пятном» на кредитной истории для заемщика. При этом сумма долга не имеет значения.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Просрочка, забывчивость, наличие „списанной“ задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются „стоп-сигналами“ при выдаче кредита потенциальному заемщику», — заявил Ферапонтов.

По его словам, отказ банка от принудительного взыскания долга может также привести к серьезными неприятностями позднее: документы хранятся в кредитном учреждении до 5 лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором, передаёт «Российская Газета» со ссылкой на агентство «Прайм».

«В договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более», — предупредил экономист, добавив, что получение справки о закрытии кредита и его полном погашении, в первую очередь, в интересах клиента.