Россиян предупредили о последствиях «забытых» долгов по кредиту

Списание банком задолженности может стать «черным пятном» на кредитной истории для заемщика. При этом сумма долга не имеет значения.

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Об этом сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Просрочка, забывчивость, наличие „списанной“ задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются „стоп-сигналами“ при выдаче кредита потенциальному заемщику», — заявил Ферапонтов.

По его словам, отказ банка от принудительного взыскания долга может также привести к серьезными неприятностями позднее: документы хранятся в кредитном учреждении до 5 лет, а счета могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором, передаёт «Российская Газета» со ссылкой на агентство «Прайм».