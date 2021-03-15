Стала известна причина плохого самочувствия учащихся в барнаульской школе № 128

По данным лабораторных исследований, ротавирус и норовирус оказался и у педагогов, и у детей.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Причину вспышки заболеваемости среди учащихся МБОУ «СОШ № 128», г. Барнаул установил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что результаты лабораторных исследований проб внешней среды, продуктов, воды соответствуют требованиям санитарных правил.

Сегодня, 15 марта 2021 года, учебный процесс в школе уже возобновили. Специалисты Управления продолжают контролировать профилактические мероприятия в учреждении.

Для локализации заболеваемости Роспотребнадзор провел ряд противоэпидемических мероприятий:

— приостановлен образовательный процесс;

— проведен отбор проб для лабораторных исследований;

— силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция на пищеблоке и местах общего пользования с контролем её качества;

— обработаны кулеры.

В школе усилен контроль за текущей уборкой мест общего пользования, соблюдением правил личной гигиены детьми, режимом проветривания и обеззараживания воздуха в классах и рекреациях, организацией питьевого режима.

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края дети, у которых отмечалась клиника кишечной инфекции, на сегодняшний день здоровы.