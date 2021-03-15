Стало известно, где в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

В грядущую субботу горожане вновь смогут приобрести продукцию алтайских производителей.
20 марта 2021 года с 10:00 до 14:00 в Барнауле будут продавать мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо и другое.
Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71; пр-кт Красноармейский, 131;
Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;
Ленинский район — пл. Народная;
Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;
Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Покупателей просят соблюдать масочный режим.
Телефон для справок: 37-04-64.