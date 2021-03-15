Учёные из Барнаула разработали биопленку для восстановления кожи

На сегодняшний день завершился один из этапов проекта по регенеративной медицине.

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Проектом «Разработка функционального клеточного скаффолда на основе биологически совместимого гидрогеля для использования в регенеративной медицине» занимаются ученые лаборатории клеточных технологий и экспериментальной фармакологии Научно-исследовательского института биомедицины Алтайского государственного университета. Его возглавил научный сотрудник НИИ биологической медицины Руслан Халимов.

Коллектив лаборатории занимается исследованиями в области восстановления поврежденных тканей путем активации клеток пациента или внесения в его организм клеток, полученных в лабораторных условиях. В частности, ученые поясняют, что у человека, получившего ожоги большой поверхности тела, с уцелевшего участка кожи исследователями берется небольшой образец тканей. Из данного образца выделяются отдельные клетки, и эти клетки наращивают вне организма в лабораторных условиях в большом количестве. После этого полученный материал переносят обратно на поверхность ожога и он восстанавливает кожу «в ускоренном режиме».

Руслан Халимов уточнил, что безопасность разработанных композиций для культур клеток кожи человека уже подтверждена на культурах клеток. В настоящее время ученые занимаются разработкой полноценного биомедицинского клеточного продукта на основе полученных скаффолдов и фибробластов кожи человека. Данный продукт будет исследован на лабораторных животных для оценки его эффективности в заживлении ран и ожогов.

Научный коллектив АлтГУ уже запатентовал способы получения и применения геля-носителя с целью дальнейшей коммерциализации проекта, пишет пресс-служба мэрии.