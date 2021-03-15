В Барнауле состоялось первое после перерыва заседание коллегии администрации города

На коллегии подвели итоги социально-экономического развития Барнаула за 2020 год и обсудили задачи на предстоящий период. Напомним, решение о возобновлении работы этого совещательного органа принято главой города Вячеславом Франком для совершенствования деятельности органов местного самоуправления.

Вячеслав Франк: “При принятии решений, касающихся развития Барнаула, необходимо их коллегиальное обсуждение”. Фото Михаила Полубедова

С докладом по повестке коллегии выступил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Павел Есипенко. По его словам, 2020 год для Барнаула стал этапом напряженной работы, направленной на сохранение здоровья горожан и удержание основных показателей социально-экономического развития. Во многом на этих целях сосредоточена реализация в краевой столице девяти нацпроектов. На их исполнение за год направлено около 3 млрд руб.

Кроме того, в 2020 году Барнаул получил поддержку по программе социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. По ней на территории города строятся два из семи запланированных объектов – участок дороги по ул. Взлётной и средняя школа в Спутнике на 550 мест.

Введение карантинных мер в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции не могло не отразиться на темпах роста экономики. Однако, по словам Павла Есипенко, пессимистичные прогнозы не оправдались – по итогам 2020 года индекс промышленного производства в городе составил 97,9%, превысив среднероссийский показатель (97,1%).

Сгладить ситуацию позволил ряд мер господдержки и реализация нацпроектов. В 2020 году 15 предприятий вошли в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», общее их число увеличилось до 28. По муниципальной программе развития предпринимательства оказана поддержка на сумму более 3 млн руб. На крупных и средних предприятиях города сохраняется рост заработной платы – более 107% к аналогичному периоду 2019 года.

16 млрд 453 млн 700 тыс. руб. (выше уровня 2019 года на 7,6%) -доходная часть городского бюджета в 2020 году.

Инвестиционная активность бизнеса осталась на прежнем уровне. В Барнауле налажено эффективное взаимодействие между администрациями города, краевыми структурами и предпринимателями по сопровождению инвестпроектов – на сегодняшний день их более 30. Объем инвестиций в экономику города по итогам 2020 года достиг 36,4 млрд руб.

Темпы работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» не снизились на фоне сложной экономической обстановки, напротив, плановый объем жилищного строительства превышен на 3,2%. Барнаул вошел в тройку лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

Помимо строительства жилья и ремонта дорог, в краевой столице обновляют общественные территории. С учетом итогов голосования горожан благоустроили парк «Изумрудный» и появилась новая зеленая зона в Индустриальном районе – на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлётной. При софинансировании жителей привели в порядок 81 дворовую территорию.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле отремонтировали 40 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 39,5 км. Завершили реконструкцию участка автодороги по ул. Попова, построили дорогу по ул. Сиреневой. В результате доля протяженности городских дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 71,4% (при плане – 67,7%).

По нацпроектам «Демография» и «Образование» построены школы № 136 и 137, открыто пять детских дошкольных учреждений на 1225 мест, из которых 500 – для детей в возрасте до трех лет. Впервые в 2020 году Барнаул получил финансирование по нацпроекту «Культура» – в городе появилась первая модельная библиотека на базе существующей в п. Южном.

Волонтерская деятельность, как одно из направлений молодежной политики, в условиях пандемии приобрела особую актуальность. В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры-медики отработали более двух тысяч заявок по доставке продуктов питания и медикаментов пожилым людям.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что, несмотря на изменившиеся условия жизни из-за пандемии, городу в целом удалось исполнить показатели.

– Непростая ситуация заставила нас мобилизоваться, использовать все имеющиеся возможности, финансовые и человеческие ресурсы, – подчеркнул он. – В результате нам удалось выполнить поставленные задачи.

По словам главы города, подобные мероприятия будут проходить не реже одного раза в квартал. В повестках следующих заседаний участники коллегии предложили внести вопросы снижения административных барьеров для малого и среднего бизнеса, подготовки к празднованию 300-летия Барнаула, строительства культурных и спортивных объектов на территории города, обустройства зон активного отдыха, озеленения, рекультивации городского полигона.

