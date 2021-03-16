Барнаульцы могут обратиться за помощью волонтеров в уборке снега и доставке покупок

Оставить заявки могут пожилые и маломобильные жители Барнаула.

На территории города продолжают работу два волонтерских проекта: акция «Снежный штурм-2021» и конкурс волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021».

В рамках акции «Снежный штурм 2021» волонтеры очищают от снега социально значимые объекты Барнаула и придомовые территории маломобильных, пожилых горожан.

Участники конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021» доставляют ветеранам на дом продукты питания, непродовольственные товары, лекарства, помогают с уборкой придомовой территории, организовывают социальные, благотворительные акции.

Всего за время работы двух проектов в 2021 году отработано более 130 заявок, пишет пресс-служба мэрии.

Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам:

371-796 (комитет по социальной поддержке населения);

370-363 (комитет по делам молодежи).