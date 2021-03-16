Единый оклад для молодых учителей хотят ввести в России

С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова.

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«Предлагаю внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тысяч рублей)», — заявила депутат в письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

Она также предложила ввести официальный правовой статус молодого педагога. Это касается имеющих российское гражданство выпускников педагогических вузов в возрасте до 35 лет.

Депутат объяснила необходимость этой инициативы разным уровнем МРОТ в субъектах страны, из-за чего оклад учителей в регионах «отличается в разы».

Она добавила, что такие меры могут повысить престиж профессии учителя, а также предоставят возможность молодым преподавателям остаться работать в своих регионах, передаёт РИА Новости.