Мошенникам вновь удалось «развести» одного из барнаульцев на деньги

Мужчина хотел продать купюру купюру с редкой серией, но вместо этого лишился 32 000 рублей.

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С заявлением в полицию обратилась жительница Барнаула 1969 года рождения. Она сообщила, что неизвестные похитили с её банковского счёта деньги. Потерпевшая пояснила сотрудникам, что её 30-летний сын разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже купюры номиналом в 500 рублей редкой серии за 30 000 рублей. На это предложение откликнулась неизвестная женщина и сообщила, что она желает купить данную банкноту. Покупательница отправила молодому человеку ссылку якобы на сайт экспресс-доставки документов и грузов, где необходимо было ввести персональные данные банковской карты. Спросив разрешения у матери, сын ввёл её данные, и после этого произошло списание всех денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта», передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.