Мышцы и лица: уникальные истории участников открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу

В Барнауле состоялся открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу, собравший беспрецедентное количество участников – перед судьями и болельщиками выступили 83 спортсмена.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Фото Ярослава Махначева.

Человеку, не увлекающемуся бодибилдингом, соревнования могут показаться скучными. Стоят парни и девушки на сцене, одни руки сгибают, демонстрируя рельеф бицепса, другие изящно поясницу гнут, показывая округлость ягодиц и длину ног – ну и что? Кто-то вообще скажет, какой, мол, это спорт – в тренажерный зал почти все ходят, просто у кого-то это лучше получается. Что эти люди делают, кроме как штангу поднимают и спортивное питание поглощают? Но почти за каждым участником чемпионата края стоит уникальная история, которая заставит смотреть не только на их мышцы, но и на лица, и поверить, что бодибилдинг – это не просто занятие для качков.

Легионер

Ахмет Рошди (второе место в категории «пляжный бодибилдинг, новички») учится на четвертом курсе медуниверситета на лечебном факультете. Со специализацией еще не определился, но видит себя хирургом. На родине играл в футбол. Его участие в чемпионате края сделало турнир международным.

Ахмет Рошди. Фото Ярослава Махначёва.

– До приезда в Барнаул я не занимался бодибилдингом. Здесь сначала просто стал ходить в тренажерный зал – для красоты. И вдруг увидел, что прогресс быстро идет. Решил попробовать себя на соревнованиях. Определился с категорией – «пляжный бодибилдинг», это благодаря ему у меня сейчас такая крутая форма. Неделю назад я впервые выступил на соревнованиях в Кемерово, занял первое место среди новичков и третье в своей ростовой категории. Это так классно! То, что я иностранец, только придает больше колорита, и соперникам интереснее, и болельщики больше поддерживают, девчонки эмоциональнее реагируют.

Вопреки обстоятельствам

Тренер бийского фитнес-клуба Андрей Скоков (второе место в категории «пляжный бодибилдинг, до 178 см») занимается бодибилдингом более пяти лет несмотря на серьезный диагноз – болезнь Бехтерева. Еще у него заменены оба тазобедренных сустава.

Андрей Скоков. Фото Ярослава Махначёва.

– У меня с детства это аутоиммунное заболевание. Решил, несмотря ни на что, отодвинуть все лечебные вопросы в сторону и готовиться к соревнованиям, но больничные дела взяли верх. И все равно, благодаря грамотному подходу тренера, успел набрать форму. Ну а сюда, на турнир, я пришел из больницы – скажем так, отпросился. Конечно, хочу здесь выиграть. Это мой край, тут нужно быть чемпионом, иначе для чего все эти жертвы? Правда, готовиться было непросто, прошлый сезон был нестандартный, то дома тренировался, то где-то подпольно. Готовлюсь больше на осень, а сейчас задача – вспомнить, каково это, соревноваться? Еще хочу категорию на более крупную сменить, болезнь пока не дает, но надо к этому стремиться, да и тренер не против.

Первый выход

Елизавета Котенок (третье место в категории «фитнес-бикини, новички») в зале занимается около года, а на выступление ее простимулировали молодой человек и тренер.

Елизавета Котенок. Фото Ярослава Махначева.

– Они сказали, что нельзя упускать такую возможность, раз появилась категория для новичков. Подготовка к соревнованию заняла непосредственно три месяца – тут уже более жесткие тренировки, режим дня, питание. Совсем тяжело было только в последнюю неделю – можно было есть только яйца, иногда до десятка в день, и курицу. Но все не зря, заняла третье место среди новичков. Намерена продолжать выступления, а сейчас очень хочется чего-нибудь сладкого.

Путь к мечте

Сергей Зиняков (второе место в классическом бодибилдинге) – водитель пожарного автомобиля из села Михайловское. Сейчас ему 37 лет, и прошлой осенью он исполнил детскую мечту – впервые выступил на соревнованиях по бодибилдингу.

Сергей Зиняков. Фото Ярослава Махначева.

– Я с детства увлекался «железом», в институтские годы занимался пауэрлифтингом, потом силовым троеборьем, стал по нему кэмээсом и мастером спорта по становой тяге. В бодибилдинг тянуло со школьных лет. Познакомился с тренером и решил попробовать – еще и года с тех пор не прошло. К нагрузкам я привык, так что получаю от них удовольствие. Тренируюсь в нашем сельском зале, он в подвале, как в 90-х годах. Еще в гараже тренажерку сделал. Штанга мне от отца досталась, какие-то блины купил, какие-то сам сделал, как и некоторые тренажеры. Если человек чего-то хочет, то все можно успеть: и заниматься, и питаться. На работе коллеги нормально относятся – у каждого свои интересы.

Пример другим

Роман Чернов и Владислав Нартов – мальчишки-колясочники. У 16-летнего Ромы – ДЦП, у 12-летнего Влада – спинальная травма, не ходит больше шести лет. В Барнауле впервые организовали категорию для бодибилдеров на колясках. Рома занял первое место, Влад второе.

Роман Чернов. Фото Ярослава Махначева.

– Роман ходит только с опорой или поддержкой, – рассказывает Анна Чернова, мама Романа. – Занимались на тренажерах, проходили реабилитацию, и в какой-то момент я заметила, что это хорошо отражается на его мускулатуре: он стал похож на спортсмена из тренажерного зала. Познакомилась с тренером Александром Барбашиным, он согласился с нами поработать. Вообще, занимаемся мы в основном дома, есть и штанга, и тренажеры, и спортивные резинки, можно и собственным весом поработать. Сама я тоже прошла обучение на тренера. Теперь у сына есть цель, мотивация, которая заставляет и тренироваться по графику, и правильно питаться. Пока не знаем, как далеко это зайдет, но амбиции есть.

Влад Нартов занимался пауэрлифтингом в клубе «Патриот», в бодибилдинг его и маму Анастасию позвала семья Черновых.

Влад Нартов. Фото Ярослава Махначёва.

– Месяц учились позировать, и вот первое выступление, – говорит Анастасия Нартова. – Сын неожиданно легко все освоил. Может, потому что уже занимался спортом, знал, где какие мышцы и как их правильно напрячь.