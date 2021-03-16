Новую методику для диагностики рака внедрили в Барнауле

Метод жидкостной цитологии для диагностики онкопатологий запустили в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Фото: Алтайский краевой

онкологический диспансер

Такая методика является альтернативой обычной онкоцитологии, но более высокого порядка. Ее главное преимущество заключается в принципиально ином способе подготовки мазка для исследования под микроскопом.

Внедрение новой методики стало возможным благодаря федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» — в рамках целевого финансирования был приобретен американский комплекс для приготовления жидкостных препаратов с системой автоматической окраски стоимостью около 10 млн. рублей.

На сегодняшний день жидкостная цитология в краевом онкологическом диспансере применяется для диагностики рака шейки матки — одной из самых распространенных женских онкопатологий. Это позволяет не только выявлять уже развившееся заболевание на любой стадии, но и эффективно дифференцировать и лечить предраковые состояния.

В краевом онкоцентре планируют возродить систему централизованного онкоскрининга рака шейки матки в Алтайском крае — теперь уже на основе жидкостной цитологии.

«Все условия сейчас складываются в пользу этого: и длительный срок хранения полученного биологического материала, и высокий уровень стандартизации процессов, и сокращение сроков диагностики, и, без ложной скромности, высокий профессионализм врачей нашей лаборатории», — уверена заведующая цитологической лабораторией краевого онкодиспансера Ольга Григорук.

Известно, что в ближайшее время метод жидкостной цитологии начнут использовать для исследования материала из молочной и щитовидной желез, лимфатических узлов, брюшной и плевральной полости. А в перспективе здесь и вовсе планируют применение жидкостной цитологии по всем направлениям онкодиагностики.