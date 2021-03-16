Рассказываем, как проходит реконструкция моста через Барнаулку

О ходе работ рассказал начальник отдела дорожного хозяйства, благоустройству, транспорту и связи города Барнаул Дмитрий Симоненко.

Фото: Михаил Полубедов

По его словам, сейчас на месте ведётся бурение, установка до уровня земли металлических свай с опусканием в них арматурного каркаса и бетонированием. Всего планируется установить 20 свай, после чего подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ № 4» выполнит работы по монтажу верхних частей свай.

Дмитрий Симоненко также рассказал, как будет идти строительство моста в период паводка.

«Паводок непосредственно учитывается при графике работы. Подрядная организация в настоящее время максимально старается выполнить работы именно в русле реки. При наступлении паводка будет выполнена разборка технологической дороги. То есть она будет демонтирована в период паводка, будут демонтированы трубы, обеспечен пропуск воды», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства, благоустройству, транспорту и связи города Барнаул.

Отметим, что на 16 марта 2021 года на месте строительства нового моста через Барнаулку уже демонтировали старый, обустроили технологические съезды под мост, перенесли электрические сети, опоры освещения, снесли деревья, установили временный металлический пешеходный мост выше по течению реки рядом с существующим мостом.

Работы по реконструкции моста в Барнауле на улице Челюскинцев начались 1 февраля 2021 года. Мост реконструируют за 87,8 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно муниципальному контракту, реконструкция должна закончиться до 1 ноября 2021 года. Но подрядчик заверил, что организация старается завершить работы намного раньше.

Отметим, что мост через через Барнаулку по Челюскинцев находится на одной из главных магистралей города и обеспечивает выход транспорта на мостовой переход через Обь в Барнауле, а также на Змеиногорский тракт.