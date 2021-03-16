Стало известно, когда начнутся весенние каникулы для барнаульских школьников

Отдыхать ученики школ города будут с 22 по 28 марта 2021 года.
В период весенних каникул для детей запланированы мероприятия Всероссийского, краевого, городского и школьного уровней. Мероприятия пройдут как очно, так и в дистанционном режиме, пишет пресс-служба Барнаула.
Во время отдыха школьники смогут принять участие в Международном фестивале творческих коллективов, в фестивалях цирковой, изобразительной, патриотической и научной направленностей. Учащиеся посетят краевые конференции, марафоны, спортивные соревнования, сборы и мастер-классы, а также городские конкурсы и олимпиады.
Помимо того, каждая образовательная организация проведет свои классные часы и мероприятия, чтобы каникулы прошли познавательно и с пользой для детей. В школах запланированы виртуальные экскурсии, выезды, интерактивные занятия, акции «Снежный десант», викторины, конкурсы чтецов, спортивные игры и фестиваль настольных игр.
Более подробно с планом проведения весенних каникул можно ознакомиться на сайте комитета по образованию города Барнаула.