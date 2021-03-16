В Барнауле росгвардейцы будут охранять автобусы

Правоохранители будут следить за 12 автобусами города.

В каждом транспортном средстве будет установлена система позиционирования, с которой интегрируется кнопка тревожной сигнализации. В случае возникновения ситуации, которая будет требовать вмешательства росгвардейцев, водитель автобуса может вызвать ближайший наряд.

«В барнаульском общественном транспорте периодически случаются неприятные инциденты. В основном это конфликты между пассажирами, карманные кражи, нарушение общественного порядка нетрезвыми гражданами. Водитель и кондуктор не всегда могут справиться с такими ситуациями, да это и не входит в их обязанности. Обеспечение безопасности граждан и их имущества — это задача правоохранительных органов», — отметил начальник отдела вневедомственной охраны по г. Барнаул майор Дмитрий Касьянов.

В ближайшее время планируется заключить договор на охрану в Барнауле еще 16 автобусов на других маршрутах общественного транспорта, пишет пресс-служба Росгвардии.