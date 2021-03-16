В МЧС рассказали, как предотвратить пожар на автомобиле

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, как нужно себя вести, если у вас загорелся автомобиль.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

За минувшие сутки на территории региона пожарные потушили четыре автомобиля. Зачастую пожары в машинах начинаются из-за нарушения правил пожарной безопасности владельцами транспортных средств и таких причин, как замыкание электропроводки, утечки топлива в системе топливоподачи, из-за курения в салоне, небрежности водителей при перевозке легковоспламеняющихся грузов, а также из-за пролива и возгорания топлива.

В целях предотвращения возникновения пожара на автомобиле запрещается:

1. Допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла.

2. Оставлять в кабине и на двигателе загрязненные горюче-смазочные материалы и эксплуатировать неисправные приборы системы питания.

3. Применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

4. Подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости через шланг или иными способами.

5. Курить в салоне автомобиля.

6. Подогревать двигатель открытым пламенем

7. Пользоваться открытым огнем при определении и устранении неисправностей механизмов.

Запомните основные правила того, что необходимо делать и как себя вести, если у вас загорелся автомобиль:

1. Если пожар возник на ходу, ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя, увеличив скорость движения автомобиля. Срочно съезжайте на обочину дороги, выключите зажигание. Затем необходимо отбежать от машины на безопасное расстояние, т.к. может произойти взрыв, вызовите пожарную охрану.

2. Если возгорание небольшое, воспользуйтесь имеющимся в машине огнетушителем.

3. При загорании машины вследствие пролива топлива, в первую очередь тушите топливо, а потом – машину. В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону.

4. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то постарайтесь выбить стекло. Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую», окажите ему первую медицинскую помощь.

Не забывайте, что есть две жизненно важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с медикаментами и огнетушитель.