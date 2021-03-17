Алтайские самбисты завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях

Среди призёров есть и спортсмены из Барнаула.

Фото: Алтайский спорт

Соревнования проходили в Томске с 12 по 14 марта 2021 года, они были посвящены памяти героя СССР, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Николаевича Ворошилова, передаёт пресс-служба Правительства Алтайского края.

Участие в них приняли более 400 спортсменов из 17 регионов России. В течении двух дней ребята боролись за медали турнира и за возможность представлять свой регион на сентябрьском первенстве России в Казани.

Это право получали финалисты в каждой из весовых категорий. Представители Алтайского края завоевали 11 медалей разного достоинства, в том числе одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Единственное золото завоевала бийчанка Екатерина Лаптева (весовая категория 40 килограммов). Второе место заняли Мария Климошенко (Мамонтово, весовая категория 37 килограммов), Алина Кокорина (Зональный район, 43 килограмма), а также бийчане Вероника Коробова (55 килограммов) и Кирилл Корешов (50 килограммов). В шаге от путевки на первенство России остановились Елизавета Быкова (Шипуново, 43 килограмма), Екатерина Стрыгина (Барнаул, 65 килограммов), Виктория Лукина из Бийска и Анастасия Кондакова из Барнаула (обе в весовой категории свыше 65 килограммов). Также бронзовые медали завоевали бийчане Роман Тарасов (54 килограмма) и Максим Мухачев (свыше 71 килограмма).