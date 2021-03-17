Алтайский край стал вторым в Сибири по числу волонтёров-медиков

18 марта 2021 года исполнится год с момента подписания соглашения о сотрудничестве между волонтерами-медиками, Министерством здравоохранения Алтайского края и Алтайским государственным медицинским университетом.

Фото: Минздав Алтайского края

Медицинские добровольцы утверждают, что большинство мероприятий в рамках соглашения было приурочено к реализации на территории региона всероссийской акции #МыВместе. В общей сложности в ней приняли участие около 1000 волонтеров. С марта 2020 года по настоящее время они помогли более 40 000 жителей Алтайского края.

Также алтайские добровольцы приняли участие во Всероссийских акциях: «Помоги первым!», «Оберегая сердца», «Тест на ВИЧ: Экспедиция», «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».

Алтайские волонтеры-медики в 2020 году присоединились к реализации национального проекта «Плюс 1», направленного на улучшение демографической ситуации за счет профилактики искусственного прерывания беременности по желанию женщины (абортов), разработали проект, посвященный профилактике расстройства пищевого поведения «С любовью, Тело».

На данный момент волонтеры-медики привлечены к оказанию помощи учреждениям здравоохранения Алтайского края. Они работают в call-центрах, регистратурах, осуществляют доставку рецептурных и льготных лекарств.

По итогам реализации всех проектов Алтайский край занял 2 место в Сибирском федеральном округе по числу медицинских добровольцев. А волонтеры-медики — 1 место в конкурсе «Лучшее добровольческое движение на территории Алтайского края». За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе 28 волонтеров-медиков награждены грамотой и медалью Президента РФ, еще 5 добровольцев получили благодарственные письма Президента РФ. Волонтер АГМУ Эргашев Махмуджон принял участие во Всероссийском форуме #МыВместе, где ему была вручена награда в номинации «Доброе дело».