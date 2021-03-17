Барнаульцы разбили стекло в машине, чтобы украсть кошелек с банковскими картами

Кражу мужчины совершили ночью. Все деньги, 20 тысяч рублей, они успели потратить до того, как их задержали.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

С заявлением о том, что ночью неизвестные разбили стекло автомобиля и похитили кошелек с банковскими картами, в полицию обратился житель Барнаула 1998 года рождения.

Автовладелец пояснил, что припарковал машину в привычном месте и пошел домой. На следующий день он обнаружил на телефоне смс-уведомления о списании денег с разных счетов. Так как кошелек остался в машине, мужчина спустился во двор и обнаружил разбитое стекло. Кошелька с банковскими картами в машине не оказалось. В общей сложности со всех карт было похищено около 20 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к краже двух ранее судимых жителей Барнаула, 1983 и 1986 годов рождения. Полицейские изъяли похищенные карты, но подозреваемые уже успели потратить все деньги.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.