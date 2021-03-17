Эксперты рассказали, как снизить расход бензина

Автомобилистам рекомендуют тщательно выбирая маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды, контролировать массу автомобиля, а также вовремя проходить техобслуживание.

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Такие рекомендации дали РИА Новости эксперты «СберАвто».

Известно, что расход топлива зависит от скорости движения автомобиля: если ехать слишком медленно или слишком быстро — топлива уходит больше. Скорость движения, при которой расходуется минимум топлива, — 60 километров в час для города и 90 километров в час для трассы. При этом стоит следить и за манерой езды — резкие разгоны или торможения также увеличивают потребление бензина.

Также рекомендуется регулярно, а главное вовремя, проходить техобслуживание, поскольку техническое состояние автомобиля и, в особенности, двигателя, трансмиссии и ходовой части оказывает заметное влияние на расход топлива.

Также не стоит экономить на качестве топлива — заправка плохим бензином или некачественным дизелем может увеличить расход топлива или привести к поломке машины.

Автомобилисту, который хочет сэкономить на топливе, стоит контролировать массу автомобиля, ведь чем больше нагружена машина, тем больше она потребляет бензина. Кроме того, не стоит без надобности включать кондиционер — он тоже сжигает топливо.

Наконец, автолюбителям стоит подумать о переходе на газомоторное топливо.