ФК «Темп» в новом сезоне примет участие в первенстве России

Барнаульский футбольный клуб «Темп», созданный в прошлом году, предстоящий летний сезон намерен провести в первенстве России среди сибирских команд третьего дивизиона (ЛФК). С понедельника у коллектива начались предсезонные сборы.

В прошлом году «Темп» стал победителем чемпионата Алтайской краевой федерации футбола, а также дошел до финала Кубка края. Фото Ярослава Махначева.

В подготовке под руководством главного тренера Ивана Старкова принимает участие 31 футболист, из них 12 из них – потенциальные новички нашей команды.

– У нас очень серьёзные планы: ежедневные двухразовые тренировки в течение 14 дней, помимо занятий на поле, футболистов ждут аэробика, тренажёрный зал, растяжки, кроссы и многое другое. На вечерних занятиях в манеже, кроме работы на поле, ребята будут включать голову: планируется отработка теории, выполнение тактических задач. В конце сбора сыграем двусторонку, после чего и сформируем заявку на сезон, – рассказал Иван Старков.

Окончательный состав примет участие в традиционном турнире памяти Василия Фомичева. Он станет как показателем успешности проведённых сборов, так и хорошей репетицией перед стартом чемпионата.

В прошлом году «Темп» стал победителем чемпионата Алтайской краевой федерации футбола, а также дошел до финала Кубка края. В новом сезоне руководство «Темпа» решило выйти на новый уровень, команда сыграет в сибирской зоне третьего дивизиона первенства страны, в котором также участвуют клубы Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Междуреченска и других городов.