Пьяная уроженка Барнаула насмерть замерзла в реке в Ленинградской области

Она гуляла по берегу реки Волхов в Киришах, но под её ногами осыпался глиняный берег.

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С сообщением об обнаружении тела женщины в полицию Киришского района Ленобласти обратился местный житель 15 марта 2021 года. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что на теле погибшей нет внешних повреждений и признаков насильственной смерти. Умершей оказалась 44-летняя уроженка Барнаула, которая жила в Киришах с приятелем. Известно, что 14 марта её объявили в розыск, как потерявшуюся, а днем ранее, как выяснилось, женщина сильно поссорилась с сожителем и ушла из дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она отправилась бродить по берегу Волхова, но под ее ногами осыпался глиняный берег. После падения пьяная женщина не смогла подняться и предположительно замерзла в ледяной воде.