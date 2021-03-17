Строительство театра кукол «Сказка» завершается в Барнауле

Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 17 марта 2021 года.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

«Строители говорили, что завершат работы приблизительно к 20–21 марта. И свои строительные обещания выполнили. Потому что на данный момент все основные работы в театре окончены. Рабочие расставляют мебель по гримеркам и развешивают зеркала — то есть доделываются небольшие штрихи», — сказала Безрукова.

Однако, пока неизвестно, когда горожане смогут театр кукол «Сказка».

По словам министра, на данный момент объект ещё проходит стадию документально-технической приемки, это необходимо, потому что сегодня достаточно высокое требование к строительным объектам, пишет «ПолитСибРу-новости».