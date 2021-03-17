В Алтайском крае задержали группу мошенников, которые похищали квартиры барнаульцев

Жертвами обмана стали и жители Бийска и Белокурихи.

Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении пятерых жителей Алтайского края в возрасте от 26 до 47 лет.

На данный момент известно, что с декабря 2019 по февраль 2021 года банда мошенников обманывала и злоупотребляла доверием граждан. Они совершили хищение домов и квартир у жителей Барнаула, Бийска и Белокурихи.

В большинстве случаев они сообщали о намерении купить продаваемое жилье и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи, однако денег не получали и оставались без квартир.

Кроме того, в июле 2020 года двое из злоумышленников приехали к жителю Бийска и, представившись работниками социальных служб, попросили расписаться в ведомости за доставку продуктов питания. Вместо этого потерпевший поставил подпись о продаже своей квартиры.

Также, в октябре 2020 года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом, три дня удерживали жителя Бийска в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось — потерпевшему при доставлении его к нотариусу, удалось убежать.

В настоящее время следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. Задержание происходило при силовой поддержке подразделения Росгвардии по Алтайскому краю.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление аналогичных фактов противоправной деятельности задержанных и иных участников преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.