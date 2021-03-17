В Барнауле выберут перевозчиков на садоводческие маршруты

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уже объявил аукционы.

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Подрядчики для оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по садоводческим маршрутам в Барнауле определят 25 марта. Заявки можно подать до 23 марта 2021 года.

Работы связаны с обслуживанием 14 сезонных садоводческих маршрутов в количестве 14 штук. Общая начальная цена контрактов составляет 21 млн 577 тыс. рублей. Начало работы садоводческих маршрутов 17 апреля, окончание 18 октября, пишет пресс-служба мэрии.