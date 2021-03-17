Жительница Барнаула украла у бывшего золотой крестик после расставания

Изделие женщина хотела сдать в ломбард, но не успела.

Фото: pixabay.com

С сообщением о краже золотого крестика стоимостью 4 тысячи рублей обратился в полицию барнаулец 1989 года рождения.

Правоохранители вскоре установили личность подозреваемой, которой оказалась 25-летняя горожанка. Женщина является бывшей потерпевшего.

Полицейские установили, что жительница Барнаула при расставании решила забрать золотое украшение своего молодого человека и заложить в ломбард. Но правоохранители успели изъять крестик и вернуть законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.