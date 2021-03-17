Журналист Алексей Пивоваров рассказал о Барнауле на своей странице в Instagram

Историей о столице Алтайского края поделилась местная жительница Екатерина Лузина, оставив под постом хештег #городапивоварова.

Рассказ о Барнауле журналист Алексей Пивоваров опубликовал у себя на странице в Instagram. По его словам, в нашем городе он не был.

«А я продолжаю публиковать ваши истории. Сегодня — Барнаул, в котором я до сих пор не был», — поделился со своими подписчиками Алексей.

Ниже журналист прикрепил историю автора Екатерины Лузиной.

«Главный герой мема „Барнаул! Алтайский край!“ мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба „столицу мира“ (ещё один мем).

Барнаул загадочен и опасен. По слухам, здесь в секретном подземном тоннеле между современным дворцом бракосочетания и городской администрацией похоронен настоящий Ленин (в Мавзолее якобы подделка, да).

Барнаул самобытен и опытен. Здесь сохранились шедевры русского зодчества — прекрасные деревянные дома с мезонинами.

Барнаул созидателен и упорен. Классная городская история: художник Валерий Метелица в начале 2000-х решил сделать лебедя из торчащей изогнутой трубы на мосту. Несчетное количество раз вандалы разрушали конструкцию, и каждый раз лебедь вновь появлялся на этом месте. Валерия нет в живых с 2015-го года, но на последней фотографии можете посмотреть на него и лебедей».

Своих подписчиков Пивоваров призвал продолжать рассказывать о своих городах и намекнул, что в Омске он тоже не был.