Барнаульского поставщика оштрафовали за неправильное хранение лекарств

Должностное лицо нарушило температурный режим хранения лекарственного средства для ветеринарного применения.

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К административной ответственности должностное лицо ООО «Сибагро Трейд Алтай» суд привлёк по заявлению регионального Россельхознадзора. Известно, что предприятие, которое осуществляет фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения на территории Барнаула, совершил грубое нарушение лицензионных требований.

При проверке установлен факт нарушения должностным лицом температурного режима хранения лекарственного средства для ветеринарного применения.

В марте 2021 года мировой суд Центрального района Барнаула признал доводы Управления правомерными. В соответствии с ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) должностному лицо ООО «Сибагро Трейд Алтай» назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.