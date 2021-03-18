Больше 40 утечек нашли в результате испытаний на теплосетях в Барнауле

41 жалоба поступила от барнаульцев на зелёную воду в кранах за 6 дней. Однако испытания будут проходить до 31 марта 2021 года.

Фото: filtromir.ru

С 10 марта в Барнауле проходят испытания теплосетей с добавлением зеленого красителя «Уранин-А» в контуре 14 малых котельных и обеих ТЭЦ.

В городе за 6 дней испытаний больше всего жалоб поступило от жителей Ленинского района — 20, из Октябрьского района — 10, Железнодорожного — 7, Индустриального и Центрального района — по две. После поступления жалоб на зелёную воду из крана в диспетчерскую службу, специалисты СГК проводят обследование оборудования дома, выдают предписание на устранение причин попадания «Уранина-А» в систему горячего водоснабжения (ГВС), рекомендации, а также проводят дополнительный осмотр после устранения замечаний.

Напомним, «Уранин-А» — вещество, которым окрашивают воду во время испытаний на плотность, безопасно для человека, а его применение согласовано с Роспотребнадзором. Если зеленая вода потечет из крана в квартире и для вас это станет неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо правильной горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 59-97-15.