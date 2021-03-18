«Динамо-Алтай» может попасть в чемпионат ВХЛ. Разбираемся, что для этого нужно?

В субботу хоккейный клуб «Динамо-Алтай» начинает поход за Кубком Федерации – главным трофеем первенства ВХЛ. В случае победы в турнире «Динамо-Алтай» обещают увеличение финансирования и повышение в классе.

ХК “Динамо-Алтай” претендует на повышение в классе. Фото Ярослава Махначёва.

1. Что такое первенство и чемпионат ВХЛ?

Хоккейные клубы в стране играют в нескольких дивизионов. Элита – это Континентальная хоккейная лига. Следом идет Высшая хоккейная лига, которая в свою очередь разделена на два дивизиона – чемпионат и первенство. «Динамо-Алтай» сейчас играет в низшей – в первенстве. В ней в этом сезоне участвовало всего шесть команд. Турнир состоит из двух частей – регулярного первенства и плей-офф, победитель которого получает Кубок Федерации. Задача «Динамо-Алтай» на сезон – завоевать этот трофей и получить право выступить в следующем сезоне в чемпионате ВХЛ, то есть повысить свой уровень.

2.Что нужно для победы?

«Динамо-Алтай» на правах победителя регулярного первенства ВХЛ начинает плей-офф сразу с полуфинальной стадии. Наш соперник – «Красноярские Рыси». В регулярном турнире барнаульцы красноярцев неоднократно обыгрывали, однако не все так просто. «Рыси» – фарм-клуб участника чемпионата ВХЛ красноярского «Сокола». У «птиц» дела в своем турнире сложились неудачно, поэтому в Красноярске решили сделать ставку на вторую команду, отправив в нее сразу 15 игроков из «Сокола». Благодаря этому в четвертьфинале Кубка Федераций «Красноярские Рыси» достаточно легко прошли ХК «Челны».

Барнаульские хоккеисты перед плей-офф тоже усилились, правда, гораздо скромнее – по договору о сотрудничестве с новокузнецким «Металлургом» из кузбасского клуба к нам направили нападающего Антона Васильева, возможно, непосредственно к матчу подъедет форвард Сергей Барбашев. Оба они уже играли и забивали за барнаульцев в регулярном первенстве, причем Барбашев отличился как раз в матче с «Красноярскими Рысями».

Чтобы завоевать Кубок Федерации, «Динамо-Алтай» должно в полуфинале обыграть «Рысей», а затем в решающем матча обыграть победителя второй полуфинальной пары «Чебоксары» – «Кристалл».

Серии матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на полях команд, имеющих более высокий номер «посева» в паре.

3.Что нужно, чтобы выйти в чемпионат ВХЛ?

Чтобы играть в турнире более высокого уровня, нужно иметь соответствующее финансирование. Бюджет ХК «Динамо-Алтай» на нынешний сезон – 61 миллион рублей (37 выделены из краевой казны, 24 – внебюджетные источники). Для участия в чемпионате ВХЛ этого мало. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что в случае повышения в классе бюджет клуба увеличат на 50 миллионов, причем в подавляющем большинстве это будут средства из внебюджетных источников.

Барнаульцы сыграют с “Красноярскими Рысями”. Фото Ярослава Махначёва.

– Подведя итоги прошлого сезона, нынешний мы начали с серьезными амбициями, – говорит Алексей Перфильев. – Но нам было важно, что бюджет клуба должен увеличиваться не за счет краевых средств. Да, небольшая возможность сделать это есть, но в основном рассчитываем на внебюджетное финансирование. У клуба сложилась хорошая группа попечителей – это «Барнаульский пивоваренный завод», «Бочкари», «Мария-Ра», готовность оказывать поддержку высказал «Эвалар», есть еще ряд компаний. Кто-то помогает не финансами, а инвентарем, делами. Была задача не просто заставить людей сброситься деньгами, а вовлечь их в процесс развития клуба. В создании такого круга попечителей большая заслуга директора «Динамо-Алтай» Руслана Чайкина.

В общей сложности бюджет клуба в случае выхода в чемпионат ВХЛ составит 101 миллион рублей. Алексей Перфильев считает, что этого хватит, чтобы не быть в турнире мальчиками для битья.

Теоретически можно заявиться в чемпионат ВХЛ и без победы в Кубке Федерации, просто подтвердив финансирование. Но Перфильев считает, что все должно быть по спортивному принципу.

– Побеждаем – идем в чемпионат ВХЛ. Становимся вторыми – думаем. Третьими – никуда не идем, – обрисовал перспективу министр спорта.

Кстати, в такой же ситуации сейчас находится и БК «Барнаул». В случае победы в Суперлиге-2 он перейдет в Суперлигу-1, а финансирование увеличат на 30 миллионов.

4. Когда играем с «Рысями»?

Первые матчи полуфинальной серии ХК «Динамо-Алтай» проведет в Барнауле 20 и 21 марта. Начало – в 17.00. Запускать зрителей на арену начнут в 16.00. Руководство клуба обещает большую шоу-программу. Так, 20 марта в фойе «Титов-Арены» перед игрой пройдет бармен-шоу, а 21 марта болельщиков будет развлекать местная группа «Skайф», исполняющая каверы на группировку «Ленинград».

Болельщикам необходимо быть в масках и соблюдать меры эпидбезопасности. Купить билеты можно на сайтах hcda.ru, titov-arena.ru, а так же в кассах продаж билетов kassir.ru, на сайте kassir.ru и в кассах ЛДС «Титов Арена». Стоимость билетов от 150 до 300 рублей.

24 и 25 марта серия продолжится в Красноярске.