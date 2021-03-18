Директор барнаульской организации перевёл мошенникам деньги, чтобы избежать проверок

От злоумышленников также пострадало предприятие из Новичихинского района.

Банду мошенников задержали алтайские полицейские. Предварительно они установили, что пятеро мужчин дистанционно обманывали граждан.

Известно, что летом 2020 года злоумышленники позвонили руководителям двух организаций, находящихся в Барнауле и Новичихинском районе, и предложили им перечислить деньги на покупку подарков для должностных лиц за непроведение неких проверок.

Решив уйти от проверок, руководители перечислили неизвестным 12 и 29 тысяч рублей. После перечисления денег телефоны, с которых звонили злоумышленники, оказались вне зоны действия сети.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас органы дознания Алтайского края проводят следственные действия и сбор доказательств, направленные на установление причастности подозреваемых к хищению денежных средств путем обмана.

Отдел организации дознания ГУ МВД России по Алтайскому краю предупреждает, что такие схемы используют потенциальные мошенники.

Не переводите свои деньги, не передавайте их посредникам, которых могут прислать злоумышленники. Как правило, они обращаются к водителям такси.

Кроме того, ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте номер банковской карты, три цифры на ее обратной стороне либо цифровой код, поступивший в смс-сообщении.

Помните! Банковским работникам запрещено выяснять у клиентов подобные сведения.