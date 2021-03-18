Дополнительные выходные могут появиться у жителей России

День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя, возможно, сделают праздничными выходными.

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Но, как считают в Госдуме, это будет только при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

«Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — сказал председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Отметим, что сейчас россияне могут проголосовать за включение в нерабочие праздничные дни 12 апреля — День космонавтики. Голосование идёт на сайте Российской общественной инициативы.