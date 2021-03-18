Эффективное взаимодействие и диалог: депутаты Барнаульской гордумы о работе в ковидный год

Уже завтра глава города Вячеслав Франк отчитается перед депутатами Барнаульской городской Думы о работе администрации Барнаула за 2020 год.

«Вечерний Барнаул» решил спросить депутатов перед отчётом, как выстраивались взаимоотношения депутатского корпуса и администрации в ковидный год.

Галина Буевич, председатель БГД:

– 2020 год был сложным, но тесное взаимодействие депутатского корпуса и администрации Барнаула позволило своевременно принимать нормативно-правовые документы, необходимые для жизни краевой столицы. Одна из главных задач городских депутатов – выполнение наказов избирателей. Проблемы, будь они даже точечными, невозможно решить без взаимодействия с исполнительной властью, а наказов даже в этот сложный период мы выполнили много. В реализации национальных проектов депутаты выступали кураторами как на стадии выполнения, так и приемки объектов. Отмечу, что реализация нацпроектов в Барнауле идет очень успешно, с задачами, которые поставлены перед администрацией, она справляется, выделенные из федерального и краевого бюджетов средства на эти цели освоены в полном объеме.

В Барнауле есть острые проблемы – это переселение из ветхого жилья, помощь молодым семьям, но сложно решить их только на уровне муниципалитета, поэтому мы очень тесно взаимодействуем по этим темам с депутатами краевого и федерального уровня. Особо хочу подчеркнуть, что несмотря на сложный год Барнаул жил и развивался, городские программы и стратегии, разработанные двумя ветвями власти, выполнялись.

Андрей Солодилов, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД:

– При формировании бюджета важно эффективное взаимодействие и диалог между депутатским корпусом и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике. Мы видим, что замечания и дополнения народных избранников находят отражение в главном финансовом документе города. В 2020 году бюджет Барнаула был, с одной стороны, сложный, с другой – интересный и очень наполненный. Мы очень много успели сделать со специалистами администрации города. Я давно не видел такой сплоченной команды, которая занимается сугубо конкретными делами. И горожане это видят. Это все публично и открыто. Более того, барнаульцы сами решают городские проблемы, участвуя в рейтинговых голосованиях.

Марина Понкрашева, председатель комитета по социальной политике БГД:

– В сложных условиях пандемии социальные программы в городе не были свернуты, напротив, продолжали успешно реализовываться. Бюджет Барнаула остается социально направленным.

И это принципиальная позиция администрации города и депутатского корпуса. Сфера образования, на которую приходится более половины бюджета города, –

яркий пример достойного результата в реализации нацпроекта «Демография».

Особого внимания требуют сферы культуры и спорта. Есть запрос от жителей города на появление новых спортивных объектов и детских домов творчества, особенно в новых микрорайонах. Мы транслируем эти запросы администрации города, уверена – совместная работа принесет результаты.

Иван Огнев, председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД:

– Пандемия сильно отразилась на всех сферах жизни города, но мэрия работала и справлялась с поставленными задачами. Не могу не сказать о помощи власти в подготовке документации и софинансировании проектов, которые выиграли наши пригородные ТОС по программе поддержки местных инициатив. Один из проектов ТОС был отмечен даже на федеральном уровне. При непосредственном участии главы города произошли определенные подвижки в работе Барнаульской народной дружины, также был решен вопрос с предоставлением помещения участковым в Индустриальном районе, приобретением видеокомплексов наблюдения. Отмечу и организацию голосования за поправки в Конституцию РФ.

Валерий Касплер, председатель комитета по экономической политике и собственности БГД:

– Администрации города совместно с депутатским корпусом пришлось искать способы оказания помощи малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему в условиях ограничительных мероприятий. Нужно было дойти до каждого, чтобы разобраться и посмотреть, чем можно помочь. Большую помощь в этом оказали федеральные и краевые власти. Эти меры принесли свои результаты: бизнес получил стимул к легализации своей деятельности, что в итоге положительно сказалось на поступлениях в казну города. В Барнауле есть проблемы, одна из которых – изношенность пассажирского транспорта большой вместимости.

И депутаты готовы решать сложившуюся ситуацию вместе с властью.

Александр Гросс, председатель комитета по городскому хозяйству БГД:

– 2020 год был непростым для города, но даже в сложных обстоятельствах шла работа по реализации национальных проектов, созданию благоприятного инвестиционного климата и формированию комфортных условий жизни для барнаульцев. Отмечу, что с хорошими темпами, и в увеличенном объёме велась работа по модернизации инженерных сетей, что в значительное степени повлияло на надёжность прохождения отопительного сезона. Не менее важной я считаю перспективную работу по привлечению частных инвестиций в муниципальную экономику посредством заключения концессионных соглашений, которая в этом году будет продолжена. Администрация города прикладывает максимум усилий к тому, чтобы Барнаул успешно развивался.